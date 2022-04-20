Верещук повідомила про частковий зрив гумкоридора з Маріуполя

Віцепрем'єр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російські окупанти не припинили обстріли, через що гуманітарний коридор з Маріуполя не спрацював так, як планувалося, повідомляє Новое время.

"Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню. Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких" , — повідомила Верещук у Telegram-каналі.

Віцепрем'єрка наголосила, що вранці українська сторона поновить зусилля на Маріупольському напрямку та продовжить боротися за кожного мешканця міста.

Увечері 20 квітня начальник Донецької ОВА Павло Кириленко в етері всеукраїнського марафону заявив, що евакуаційний коридор, який обіцяли відкрити російські окупанти, частково почав працювати, але евакуйовані ще не дісталися підконтрольної українській владі території.