Нуланд: до евакуації цивільних з Маріуполя може підключитися НАТО

Союзники по НАТО можуть бути залучені до зусиль з безпечного виведення цивільного населення та поранених з оточеного російськими військами Маріуполя. Про це сказала телеканалу CNN заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє Укрінформ.

«Була певна надія, що росіяни можуть дозволити безпечне виведення цивільних та поранених військових з Маріуполя» , - цитує телеканал заступника держсекретаря США.

Нуланд додала, що, на її думку, якщо це станеться, "у цьому будуть залучені союзники з НАТО". Представник Держдепартаменту не уточнила, як саме Альянс може бути залучений до виведення людей.

Водночас вона зауважила, що такі домовленості «неодноразово зривалися», і, зрештою, за її словами, саме російська сторона гарантує дозвіл на безпечне виведення людей.

Нуланд також зазначила, що облога Маріуполя і те, яким способом це відбувається, свідчить про «жорстокість цієї війни» та військові злочини, які вчиняє Володимир Путін.