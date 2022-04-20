CNN: на засіданні G20 бойкотували виступ Росії

Представники США, інших країн, а також українська делегація залишили зал закритого засідання країн G20, коли там почав виступати російський міністр. Про це поінформував CNN з посиланням на обізнані джерела, повідомляє Укрінформ.

"Міністри фінансів багатьох країн залишили закриту зустріч G20 у Вашингтоні у середу, коли російський делегат почав виступати з підготовленими ремарками" , - зазначає CNN.

Від США у зустрічі брала участь міністр фінансів Джанет Йеллен. Вона та представники інших західних країн – членів «двадцятки» – демонстративно вийшли під час виступу російського представника.

Повідомляється, що делегація України, яка хоч і не входить до G20, але все-таки виступила на сесії як запрошений гість, також покинула зал, коли по відеозв'язку почав виступати міністр фінансів Росії Антон Сілуанов.