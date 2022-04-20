ОВА: окупанти блокують "зелені коридори" на Херсонщину

Гуманітарна ситуація в Херсонській області продовжує бути напруженою – російські загарбники не дали жодного офіційного «зеленого коридору». Про це заявив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, повідомляє Укрінформ.

"Гуманітарна ситуація дуже тяжка. Наголошую ще раз: з першого дня, як би не билося, не працювало найвище керівництво нашої держави, віцепрем'єр Ірина Верещук, Офіс Президента (Кирилл Тимошенко, Сергій Трусов), нам не дали жодного офіційного "зеленого коридору" , - зазначив Лагута в інтерв'ю для проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов`я".

Він наголосив, що на Херсонщину з боку Дніпра, Кривого Рогу, Миколаєва можна доставити сотні фур, вагонів з медпрепаратами, продуктами, але доводилося все це завозити стежками, маленькими партіями. Наразі допомогу провозять через блокпости волонтери. Однак для забезпечення цього області недостатньо.

На всі прохання української влади, прохання найвищого керівництва держави російські окупаційні сили відповідають, що самі забезпечуватимуть продуктами, медикаментами область, "тут Крим допомагає", зазначив Лагута.