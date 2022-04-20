Українська морська охорона оголосила мінну небезпеку в гирлах Дунаю

Морська охорона ДПСУ заборонила рибальство та судноплавство у дев'яти гирлах річки Дунай у зв'язку з небезпекою підриву суден на дрейфуючих мінах, закладених у Чорному морі росіянами. Відповідне повідомлення командира 18-го загону Морської охорони ДПСУ оприлюднила 20 квітня прес-служба виконкому Вилківської міськради Одеської області, повідомляє Укрінформ.

«Через мінну небезпеку заборонено суднопрохід по гирлах Очаківське (0-6 км), Прорва, Полуденне, Потапове, Анкудінове, Швидке, Східне та Циганське, в частині Старостамбульського гирла (від гирла Лімба до точки впадання в Чорне море), а також на сполучному каналі та в Жебріянівській бухті» , - йдеться на сторінці виконкому у Фейсбуці .

Наголошується, що заборонено вихід маломірних суден у внутрішніх водних шляхах українського району Дунаю.