У Бородянці завершили розбирати завали

У селищі Бородянка Київської області рятувальники розібрали всі завали зруйнованих під час бойових дій будівель, виявили 41 загиблого. Про це інформує Громадське з посиланням на виконувача обов'язків голови Бородянської селищної ради Георгія Єрка, повідомляє Укрінформ.

"На сьогоднішній день розібрали всі завали, знищено повністю 8 (багатоповерхових — ред.) будинків, 32 будинки пошкоджено частково" , - зазначив Єрко.

За його даними, на території Бородянської громади близько 500 приватних будинків було знищено повністю, частково зруйновано або зазнало пошкоджень ще близько 450 будинків.

"З-під завалів витягли 41 особу, а тих людей, які були розстріляні, їх рідні та близькі поховали на подвір'ї або на городі" , - повідомив Єрко.

Чиновник зазначив, що декого ще встигли поховати на цвинтарі, йдеться приблизно про 100 загиблих. Загарбники не дозволяли поховати людей і навіть забрати тіла протягом 10-15 днів.

"Потрібно було йти в комендатуру, з кимось домовлятися, тому що рух центральними вулицями було заборонено" , - додав голова селищної ради.

Він наголосив, що у разі непокори росіяни могли розстріляти людей.