Данілов назвав фактор наближення перемоги України у війні

Ефективність західної зброї та хоробрість українських військових допомогли відтіснити російські війська із північних регіонів України. Про це в інтерв'ю телеканалу Sky News заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Укрінформ.

«З початку війни у нас була протитанкова зброя, яка виявилася дуже ефективною. Ми знищували багато танків та російську бронетехніку. Завдяки ефективності цієї зброї та хоробрості наших воїнів ми витіснили їх з Київської, Чернігівської та Сумської областей. І якщо вони (Росія – ред.) кажуть, що пішли з власної волі, це неправда» , - сказав Данілов.

Він також закликав західних союзників прискорити надання важчого озброєння, оскільки українські сили ведуть другу фазу війни, яка зосереджена на сході.

«Зараз потрібна важка зброя, потрібна бронетехніка. Нам потрібна далекобійна артилерія. Вона нам дуже, дуже потрібна» , – зазначив секретар РНБО.

На запитання, як закінчиться війна, Данилов відповів, що вона закінчиться перемогою України.