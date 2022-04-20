Мішель анонсував запуск трастового фонду солідарності з Україною
Європейський Союз 5 травня оголосить початок дії трастового фонду солідарності з Україною. Про це глава Європейської ради Шарль Мішель заявив на спільному брифінгу у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Укрінформ.
«Ми вживемо всіх заходів (щоб підтримати Україну – ред.). Ми мали змогу з паном президентом обговорити деталі такої допомоги. Кілька тижнів тому, коли ми говорили телефоном, вирішили зробити трастовий фонд солідарності з Україною. 5 травня матимемо можливість оголосити про початок його дії. Це буде донорська міжнародна конференція разом із Польщею, Швецією за підтримки Єврокомісії, усіх країн-членів», – сказав Мішель.
За його словами, МВФ, Світовий банк та інші організації братимуть участь у мобілізації коштів на підтримку України. Планується спрямовувати ці кошти, щоб Україна змогла здійснити усі соціальні виплати.
Глава Євроради також зазначив, що ЄС має стратегічні ідеї щодо прискорення процесу відновлення України.
«Я дуже оптимістично ставлюся до того, що найближчими днями і тижнями ми зможемо висловити конкретні ідеї щодо того, якою буде природа цієї спільної праці», - сказав політик.