Мішель анонсував запуск трастового фонду солідарності з Україною

Європейський Союз 5 травня оголосить початок дії трастового фонду солідарності з Україною. Про це глава Європейської ради Шарль Мішель заявив на спільному брифінгу у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Укрінформ.

«Ми вживемо всіх заходів (щоб підтримати Україну – ред.). Ми мали змогу з паном президентом обговорити деталі такої допомоги. Кілька тижнів тому, коли ми говорили телефоном, вирішили зробити трастовий фонд солідарності з Україною. 5 травня матимемо можливість оголосити про початок його дії. Це буде донорська міжнародна конференція разом із Польщею, Швецією за підтримки Єврокомісії, усіх країн-членів» , – сказав Мішель.

За його словами, МВФ, Світовий банк та інші організації братимуть участь у мобілізації коштів на підтримку України. Планується спрямовувати ці кошти, щоб Україна змогла здійснити усі соціальні виплати.

Глава Євроради також зазначив, що ЄС має стратегічні ідеї щодо прискорення процесу відновлення України.