Президент розповів про закупівлю зброї на виділені ЄС гроші

Україна використовуватиме виділені Європейським Союзом кошти на зброю, яка найбільш необхідна для оборони від російських загарбників. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час спільного брифінгу з главою Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві, повідомляє Укрінформ.

За словами Зеленського, під час зустрічі з президентом Євроради серед іншого обговорювалося питання озброєння України. Президент відзначив, що європейські партнери зробили значний внесок у підтримку військових спроможностей держави.