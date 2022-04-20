Президент розповів про закупівлю зброї на виділені ЄС гроші
Україна використовуватиме виділені Європейським Союзом кошти на зброю, яка найбільш необхідна для оборони від російських загарбників. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час спільного брифінгу з главою Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві, повідомляє Укрінформ.
За словами Зеленського, під час зустрічі з президентом Євроради серед іншого обговорювалося питання озброєння України. Президент відзначив, що європейські партнери зробили значний внесок у підтримку військових спроможностей держави.
«Я вдячний за виділення 1,5 мільярда євро в межах Європейського фонду миру на фінансування військових потреб наших Збройних сил. Ми домовилися максимально використовувати ці гроші, щоб Україна отримувала саме таку зброю, яка нам зараз потрібна. Не всю, а яка у нас зараз у пріоритеті. Не всю, а якої у нас зараз немає. Це дуже важливі моменти. Тут дуже важливі слова і дуже важливі акценти. Вчасно, і те, що потрібно», - підкреслив глава Української держави.