Під санкції США потрапили ще один російський банк та майнінг-компанія

Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії, які охоплюють десятки юридичних та фізичних осіб, у тому числі банки, фінансові установи, їх керівництво, а також одну з найбільших у світі майнінг-компаній на території РФ. Про це йдеться в офіційному повідомленні, розміщеному у середу на сайті Міністерства фінансів США, повідомляє Укрінформ.

"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США сьогодні запровадив дії проти юридичних та фізичних осіб, причетних до спроб ухилення від антиросійських санкцій США та міжнародних партнерів" , - зауважили в американському Мінфіні.

Так, обмеження запроваджено проти комерційного банку "Транскапіталбанк" (ТКБ) та його міжнародної мережі з понад 40 фізичних та юридичних осіб на чолі з російським олігархом Костянтином Малофеєвим. У зв'язку з цим повідомляється, що ТКБ, що працює з 1992 року, неодноразово надавав послуги банкам в Азії, у тому числі в Китаї, а також на Близькому Сході для обходу західних санкцій.

Мінфін США також внесло до списку санкцій компанії, які працюють у сфері «майнінгу» віртуальної валюти в Росії, що вважається третьою за обсягом у світі. При цьому зазначається, що це перший випадок, коли США запроваджують санкції проти компанії, яка займається такою діяльністю.