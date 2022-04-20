Азов: захисники Маріуполя не залишать Азовсталь без зброї

Захисники Маріуполя вважають неприйнятною пропозицію Росії роззброїтися і здатися в полон, вони готові під гарантії третьої сторони евакуюватися зі стрілецькою зброєю, забравши поранених та тіла загиблих. Про це сказав у відеозверненні заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (друг Калина), повідомляє Укрінформ.

"Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони з міста Маріуполь - зі своєю стрілецькою зброєю, для того, щоб врятувати особовий склад, довірений нам, евакуювати наших поранених, забрати тіла загиблих та поховати їх із почестями на території, не підконтрольній РФ" , - зазначив Пономарь .

Він закликав увесь цивілізований світ долучитися до гарантій безпеки та наголосив, що умови Росії щодо здачі в полон без зброї неприйнятні.

Заступник командира полку "Азова" повідомив також, що командування захисників міста спілкувалося сьогодні з радником голови ВП Михайлом Подоляком та керівником переговорної групи Давидом Арахамією, які заявили про готовність прибути до Маріуполя на переговори з представниками Росії Володимиром Медінським та Леонідом Слуцьким щодо евакуації. .

Як повідомлялося раніше, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина, який захищає Маріуполь, звернувся до світових лідерів із проханням вивезти бійців та мирних жителів Маріуполя на територію третьої держави. Волина повідомив, що серед бійців понад 500 поранених. Крім того, на заводі "Азовсталь" перебувають сотні цивільних.