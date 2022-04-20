США відправили в Україну тисячі снарядів для гаубиць стандарту НАТО

Сполучені Штати відправили перші літаки з тисячами снарядів для 155-міліметрових гаубиць стандарту НАТО, переданих Україні в межах військової допомоги.﻿ Про це заявив під час телефонної конференції високопоставлений представник Пентагону, повідомляє Укрінформ.

«Снаряди для гаубиць почали надходити вчора. Ще більше надійде сьогодні та впродовж ближчих днів», - цитує CNN слова чиновника.

При цьому уточнюється, що у затвердженому минулого тижня пакеті допомоги на $800 мільйонів, Сполучені Штати виділяють ЗСУ 40 тисяч снарядів для гаубиць.

Крім того, представник Пентагону повідомив, що американська сторона вже забезпечує навчання близько 50-ти українських військових щодо бойового застосування переданих гаубиць.

Передбачається, що представники ЗСУ, які отримають знання й практику, далі навчатимуть своїх колег на українській території.

В Пентагоні додали, до Європи продовжують інтенсивно надходити поставки зі зброєю. Так, лише за останню добу до регіону прибуло близько чотирьох рейсів допомоги зі США.