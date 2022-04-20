Туреччина заявила про готовність стати гарантом безпеки України, але з умовою

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки України. Але в той самий час глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що 5-ту статтю НАТО в якості гарантії його країна не прийме, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За словами Чавушоглу, спочатку Україна запропонувала низці країн, серед яких Туреччина, США, Великобританія, Канада, стати гарантами безпеки України. Вже після першого раунду переговорів від Києва надійшла пропозиція використовувати в якості гарантії 5-ту статтю Північноатлантичного пакту.

"США, Великобританія і Канада цей пункт відкинули. Звичайно, і Туреччина його не приймає. Про те, щоб відправити у разі конфлікту в Україні в країну турецьких солдатів не може бути й мови. Ми намагаємося зрозуміти, який варіант гарантій може бути ефективною альтернативою" , - зазначив глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо, що п'ята стаття Статуту НАТО про колективну оборону свідчить, що напад на одного з членів Альянсу буде розглядатися як напад на всіх членів НАТО. Вперше за свою історію НАТО застосувала цей пункт після терористичних актів, скоєних 11 вересня 2001 року в США.