Шерман: Китай поширює дезінформацію про війну в Україні

Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Китай інформаційно підтримує російську агресію в Україні. Зокрема, КНР поширює дезінформацію про війну в Україні.﻿ Про це, із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Шерман у рамках зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане і постійними представниками НАТО в Брюсселі висловила стурбованість США з приводу підтримки КНР російської агресії.

За словами Шерман, ця підтримка проявляється в поширенні Китаєм дезінформації про НАТО і війну Росії в Україні.