У Вашингтоні відреагували на запуск РФ міжконтинентальної ракети

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі розповіла, що президент США Джо Байден реагує на кадри, що надходять з України, про жахи наслідків російської агресії "з сумом" та "зі страхом" за людей.﻿ Про це, посилаючись на CNN, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Президент сприймає ці зображення, як і більшість американців з сумом або, знаєте, зі страхом за народ України, за сім'ї, за дітей, за невинних мирних жителів, які знаходяться в небезпеці" , - сказала Псакі журналістам.

Вона додала, що "цей конфлікт забирає у нього багато часу, оскільки він працює над цілим рядом інших пріоритетів тут" .

Псакі зазначила, що Білий дім продовжує закликати РФ "гарантувати безпечний прохід" для мирних жителів Маріуполя, який штурмують загарбники.

"Ми, безумовно, бачили ці крики про допомогу, і ці прохання про допомогу. Ми, безумовно, закликатимемо російський уряд чинити правильно, гарантувати безпечний прохід для будь-яких цивільних людей або інших осіб, які хочуть покинути місто" , - заявила вона.

Також спікер Білого дому запевнила, що США "цілодобово працюють, щоб забезпечити безпеку України" в умовах триваючої війни та нового наступу російських військ на сході країни.

Коментуючи оголошення Міноборони РФ про проведення випробувального пуску своєї міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" з космодрому Плесецьк в Архангельській області в напрямку полігону Кура на Камчатці, Псакі наголосила, що такий запуск ніяк не відіб'ється на позиції США по Україні - допомога і підтримка буде продовжуватися.

Додамо, що прес-секретар Пентагону Джон Кірбі також висловився про такі випробування у РФ балістичної ракети.

"Такі випробування є звичайною справою, і це не стало несподіванкою" , - сказав він журналістам.

Представник Пентагону зазначив, що країна "не вважає випробування загрозою для Сполучених Штатів або їх союзників" .