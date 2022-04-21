CNN: українські ВПС поповнилися 20 літаками
Автопарк українських Військово-Повітряних Сил поповнився приблизно 20 боєздатними літаками внаслідок постачання запасних частин з інших країн, розповів високопоставлений представник міністерства оборони США. Про це, із посиланням на CNN, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
При цьому чиновник з Пентагону не уточнив, яка держава надала деталі для літаків.
Разом із тим, представник американського Міноборони заявив, що Штати та інші країни працювали,
"щоб отримати деталі, необхідні для їх польоту".
Так, потік запасних частин дозволив Україні розширити свій парк діючих військових літаків на фоні триваючої війни та нового нападу РФ.
За словами чиновника, зараз у ВПС ЗСУ більше літаків, ніж 3 тижні тому.