CNN: українські ВПС поповнилися 20 літаками

Автопарк українських Військово-Повітряних Сил поповнився приблизно 20 боєздатними літаками внаслідок постачання запасних частин з інших країн, розповів високопоставлений представник міністерства оборони США.﻿ Про це, із посиланням на CNN, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

При цьому чиновник з Пентагону не уточнив, яка держава надала деталі для літаків.

Разом із тим, представник американського Міноборони заявив, що Штати та інші країни працювали, "щоб отримати деталі, необхідні для їх польоту" .

Так, потік запасних частин дозволив Україні розширити свій парк діючих військових літаків на фоні триваючої війни та нового нападу РФ.

За словами чиновника, зараз у ВПС ЗСУ більше літаків, ніж 3 тижні тому.