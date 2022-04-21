Кислиця: РФ відмовилася від "Великоднього перемир'я", запропонованого ООН
Росія відмовилася від пропозиції генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніо Гуттеріша про введення в Україні чотириденної Великодньої гуманітарної паузи, прийнявши таке рішення через кілька годин після озвучування ініціативи. Про це, із посиланням на заяву постійного представника України при ООН Сергія Кислицю у Twitter, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Гуттеріш пропонував встановити таку "гуманітарну паузу" перед Великоднем з 21 квітня для організації гуманітарних коридорів та евакуації мирних громадян. Україна погодилася на таке перемир'я, однак РФ-ні.
"Позиція московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбезі", - пише Кислиця.
Також дипломат запропонував послухати цинічне формулювання відмови керівництва країни-агресора від перемир'я, опублікувавши відповідні кадри.
Крім того, Кислиця відреагував на некоректне висловлювання прес-секретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка щодо того, що РФ нібито теж є однією з країн-засновниць Організації. Така теза звучала в заяві ООН про те, що Гутерреш направив запити Україні та Росії стосовно його прохання про аудієнції з главами держав.
"Упс! Який ляп! Слід пам'ятати: ані Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка, що зберегла своє міністерство закордонних справ в 1945 році, ані РФ не була присутня в Сан-Франциско і не підписувала Статут. Якщо офіс Стефана Дюжарріка покаже підпис РРФСР в Сан-Франциско, я назву це фальсифікацією. РФ не є членом-засновником!" - ідеться в публікації.
Постпред України нагадав, що РФ не підписувала Статут ООН і висловив надію, що Секретаріат Організації
"надалі не буде ставити себе в незручне становище".
Нагадаємо, ООН була заснована в Сан-Франциско (США) з 25 квітня по 26 червня 1945 року на міжнародній конференції, в якій брали участь 50 країн. Серед них - Українська РСР, Білоруська РСР і СРСР, при цьому Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки не було. Крім того, пізніше РФ також не вступала в ООН.