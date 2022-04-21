Кислиця: РФ відмовилася від "Великоднього перемир'я", запропонованого ООН

Росія відмовилася від пропозиції генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніо Гуттеріша про введення в Україні чотириденної Великодньої гуманітарної паузи, прийнявши таке рішення через кілька годин після озвучування ініціативи.﻿ Про це, із посиланням на заяву постійного представника України при ООН Сергія Кислицю у Twitter, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Гуттеріш пропонував встановити таку "гуманітарну паузу" перед Великоднем з 21 квітня для організації гуманітарних коридорів та евакуації мирних громадян. Україна погодилася на таке перемир'я, однак РФ-ні.

"Позиція московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбезі" , - пише Кислиця.

Також дипломат запропонував послухати цинічне формулювання відмови керівництва країни-агресора від перемир'я, опублікувавши відповідні кадри.

.@antonioguterres закликавши встановити з 21 квітня» великоденну гуманітарну паузу " для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022

Крім того, Кислиця відреагував на некоректне висловлювання прес-секретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка щодо того, що РФ нібито теж є однією з країн-засновниць Організації. Така теза звучала в заяві ООН про те, що Гутерреш направив запити Україні та Росії стосовно його прохання про аудієнції з главами держав.

"Упс! Який ляп! Слід пам'ятати: ані Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка, що зберегла своє міністерство закордонних справ в 1945 році, ані РФ не була присутня в Сан-Франциско і не підписувала Статут. Якщо офіс Стефана Дюжарріка покаже підпис РРФСР в Сан-Франциско, я назву це фальсифікацією. РФ не є членом-засновником!" - ідеться в публікації.

Ooops! What a blooper! Let it be remembered: Russian Soviet Federative Socialist Republic that maintained its MFA in 1945, nor RF was present in San Francisco or signed Charter. If @StephDujarric office shows a RSFSR signature in SF I call it forgery. RF is not a founding member! pic.twitter.com/yqx5KDxloe — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022

Постпред України нагадав, що РФ не підписувала Статут ООН і висловив надію, що Секретаріат Організації "надалі не буде ставити себе в незручне становище" .

In light of upcoming anniversary of UN Conference in San Francisco it’simportant to remind that Russian Federation wasn’t not among signatories of UN Charter and isn’t not a UN founding member. We hope UN Secretariat will further AVOID PUTTIN’ itself in an embarrassing position pic.twitter.com/7uOTzVL0zy — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022

Нагадаємо, ООН була заснована в Сан-Франциско (США) з 25 квітня по 26 червня 1945 року на міжнародній конференції, в якій брали участь 50 країн. Серед них - Українська РСР, Білоруська РСР і СРСР, при цьому Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки не було. Крім того, пізніше РФ також не вступала в ООН.