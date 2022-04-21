ОК "Південь": окупанти перенесли дату "референдуму" в Херсонській області

У Херсонській області російські окупанти хочуть прискорити проведення фейкового "референдуму" на тимчасово захопленій території, щоб оголосити про утворення там ще однієї "народної республіки". Зараз рашисти активізували підготовку до відповідних заходів.﻿ Про це, посилаючись на дані Оперативного командування "Південь", пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Намагаючись прискорити "узаконення" окупаційної влади, як завжди нехтують всіма законами і нормами" , - ідеться в повідомленні.

Позаяк окупанти вже заготовили сценарій з відомим результатом, "голосування" жителів окупованих районів Херсонської області рашисти призначили просто серед тижня, наступної середи.