ОК "Південь": окупанти перенесли дату "референдуму" в Херсонській області

ОК "Південь": окупанти перенесли дату "референдуму" в Херсонській області

У Херсонській області російські окупанти хочуть прискорити проведення фейкового "референдуму" на тимчасово захопленій території, щоб оголосити про утворення там ще однієї "народної республіки". Зараз рашисти активізували підготовку до відповідних заходів.﻿ Про це, посилаючись на дані Оперативного командування "Південь", пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Намагаючись прискорити "узаконення" окупаційної влади, як завжди нехтують всіма законами і нормами", - ідеться в повідомленні.

Позаяк окупанти вже заготовили сценарій з відомим результатом, "голосування" жителів окупованих районів Херсонської області рашисти призначили просто серед тижня, наступної середи.

Крім того, в ОК "Південь" проінформували, що в населених пунктах Миколаївської області, які межують з Херсонською, російські війська "змушують місцеве населення під погрозою зброєю фейковим голосуванням обирати собі нову місцеву "владу", лояльну до загарбників".

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