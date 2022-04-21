Байден виступить із новою заявою про Україну

Президент США Джо Байден вранці 21 квітня виступить з новою заявою щодо ситуації на Україні. Про це стало відомо з його офіційного робочого графіка, який оприлюднила прес-служба.﻿ Про це, із посиланням на прес-службу Білого дому, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

О 9:45 за місцевим часом у Вашингтоні (15:45 за Києвом) Байден повинен представити оновлену інформацію щодо війни між Москвою і Києвом. Інших подробиць щодо змісту майбутнього виступу прес-служба не повідомляє.

Передбачається, що президент США у своєму виступі може прокоментувати підсумки зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки", яка напередодні пройшла у Вашингтоні.