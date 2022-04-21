Псакі: наближається наступний етап воєнної допомоги Україні

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США оголосять про новий етап допомоги Україні в галузі безпеки в дуже короткі терміни, оскільки вторгнення Росії триває.﻿ Про це, із посиланням на CNN, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Президент Байден найближчим часом оголосить про наступний етап військової допомоги. Скоро почуєте більше" , - заявила Псакі.

Вона також зазначила, що випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Росією не змінить позицію Білого дому щодо допомоги Україні, пообіцявши, що США продовжать надавати як військову допомогу, так і допомогу у сфері безпеки.