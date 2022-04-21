Агентства з кібербезпеки: РФ готує потужні кібератаки проти ЄС і США

Російська Федерація готує серію масованих кібератак проти країн, які підтримують і фінансують Україну, а також постачають їй озброєння, боєприпаси та обладнання. ﻿Про це, із посиланням на прес-службу Агентства з кібербезпеки США, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Члени мережі обміну розвідданими "П'ять очей" – зовнішні розвідки США, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії - повідомили про підготовлювані масові кібератаки.