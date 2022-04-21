Погода на Великдень кардинально зміниться: синоптики оновили прогноз

Погода на Великдень 2022 порадує українців сильним потеплінням, проте на значній території очікуються грози. Синоптична ситуація буде більш кардинально змінюватися від п'ятниці, а четвер все ще холодний, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Дивіться детальний прогноз з 21 по 24 квітня нижче в матеріалі.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 21 квітня опади можливі по всій країні, окрім хіба Закарпаття та Луганської області. Все ще холоднувато - від +7 до +12 градусів. Тепліше на сході і Закарпатті, тут +12... +15.

22 квітня потеплішає до +10... +16 вже по всій країні, вночі без заморозків, +3.... +8. Опади можливі на заході, дещо менше на півночі і сході.

В суботу 23 квітня температура підвищиться до +12...+18 градусів, опади можливі на заході, в центрі, півдні.

Погода в Україні 21-23 квітня (meteo.gov.ua)

На Великдень, 24 квітня, в Україну можуть прилетіти грози - на всій території, крім заходу. Температура повітря +14... +21 градус.