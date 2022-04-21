У Львові та Києві дефіцит працівників: кого не вистачає

Чимало українців з початку повномасштабної війни на території України виїхали у західні регіони країни. Одним із найбільш популярних напрямків став саме Львів, де відповідно до кількості населення зростає і кількість вакансій, повідомляє Сьогодні.

Які напрямки роботи найбільш популярні?

Так, за інформацією, наданою журналістам видання, Jooble, наразі доступно майже 4000 вакансій для пошукачів роботи. Серед них найчастіше розміщуваними вакансіями зараз є:

розробник програмного забезпечення: 17800-163600 грн/міс.

Веб-розробник: 15000-154600 грн/міс.

Тестувальник програмного забезпечення (QA): 53500-133800 грн/міс.

Менеджер: 8300-86500 грн/міс.

Керівник: 13000-112100 грн/міс.

Дизайнер: 14800-89200 грн/міс.

Якщо говорити про столицю України, то бізнес поступово відновлюється, з‘являються нові робочі місця, люди повертаються у свої домівки. Наразі, да даними порталу, у Києві доступно близько 7800 вакансій від роботодавців.

Топ вакансій, які роботодавці пропонують найчастіше, та рівень пропонованих заробітних плат у них виглядає так: