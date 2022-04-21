Індія не прийняла літак Японії з допомогою біженцям з України

Керівник правлячої Ліберально-демократичної партії Японії Санае Такаїті заявив, що Індія відмовила в дозволі на посадку в країні літака Японії, призначеного для доставлення гуманітарної допомоги біженцям з України.﻿ Про це, із посиланням на Nikkei Asia, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Японський уряд планував в Індії завантажити в літак гуманітарну допомогу і доставити її в Польщу і Румунію.

Допомога була запитана Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Такаїчі розкритикував прем'єр-міністра Фуміо Кісіду з цього приводу,