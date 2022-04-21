G7: санкції проти РФ ураховують мінімізацію збитку світовій економіці

Усі санкції, введені країнами "Великої сімки" проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, були розроблені з урахуванням мінімізації збитку світовій економіці.﻿ Про це, із посиланням на прес-службу G7, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Ми розробили наші санкції так, щоб вони мали строго цілеспрямований характер, з метою мінімізації шкоди третім країнам і світовій економіці" , — ідеться в повідомленні.

Глави фінансових відомств "Великої сімки" відзначили, що з антиросійських санкцій були виключені ключова сільськогосподарська продукція і гуманітарні предмети першої необхідності.