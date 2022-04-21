Джонсон сумнівається у перспективах мирних переговорів України з Росією

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон поставив під сумнів перспективи мирних переговорів України з Росією, порівнявши це з переговорами з крокодилом, повідомляє Новое время.

Британський лідер припустив, що тепер Володимир Зеленський та його представники не можуть довіряти Росії в будь-яких переговорах, пише The Guardian.

«Дуже складно зрозуміти», як українці можуть зараз вести переговори з [російським диктатором Володимиром] Путіним, «з огляду на його явну відсутність сумлінності та очевидну стратегію, яка полягає в тому, щоб спробувати поглинути та захопити стільки території України, скільки зможе».

"А потім, можливо, провести якісь переговори з позиції сили або навіть розпочати новий штурм Києва. Я справді не розумію, як українці можуть легко сісти та дійти якихось домовленостей. Як ви можете вести переговори з крокодилом, якщо він затиснув вашу ногу в пащі?» — висловив подив Джонсон .

Британський прем'єр зазначив, що НАТО продовжуватиме дотримуватися стратегії постачання Україні зброї для самооборони.

Джонсон припустив, що Зеленський мав, за його словами, «досить максималістську позицію»: він хотів, щоб російські війська були вигнані з їхніх нинішніх позицій в Донецьку та Луганську, додавши, що «стосовно Криму вони не такі максималісти».