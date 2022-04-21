BNS: Литва передала Україні партію важких мінометів
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що країна передала партію важких мінометів Україні. Їх кількість він не уточнив, але сказав, що вартість військової підтримки становить десятки мільйонів євро. Про це посилаючись на агентство BNS, повідомляє РБК-Україна.
"Ми направили Україні військову допомогу - передали важкі міномети, кількість яких називати не станемо. Залишкова вартість озброєння оцінюється у десятки мільйонів євро", - сказав Анушаускас.
За його словами, Литва регулярно направляє Україні озброєння та амуніцію.
"Важко все навіть назвати. Близько місяця тому я нарахував близько 35 позицій. Передано не лише ракетні системи Stinger, а й іншу протиповітряну, протитанкову зброю, гранати, кулемети, автомати, засоби зв'язку", - зазначив Анушаускас.
Він додав, що залишкова вартість наданої підтримки Києву становить кілька десятків мільйонів євро, а загальна може бути в 5-10 разів вищою.
Нагадаємо, нещодавно президент Литви Гінатас Науседа підтримав постачання Україні ракетних комплексів для боротьби з кораблями окупантів. Він підкреслив, що Росія повинна відчувати загрозу і на морі.