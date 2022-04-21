ОГП: через збройну агресію РФ в Україні загинули 208 дітей

Більше ніж 584 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Зазначається, що 208 дітей загинуло, 376 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 119, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 57, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 36, Запорізькій - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.