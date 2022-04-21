Міськрада Бучі: в Ірпені затримали двох окупантів із ДРГ, ще сім шукають

20 квітня в Ірпені затримали двох окупантів з ворожої диверсійно-розвідувальної групи, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у Бучанській міськраді з посиланням на добровольче формування Бучанської міської територіальної громади №1.

"В Ірпені було затримано двох людей з диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) окупантів. Ще семеро людей ДРГ переміщуються" , - зазначили там.

Добровольці уточнили, що в районі також знаходяться три групи ДРГ, кількість осіб невідома.

"Метою груп є викрадення військовослужбовців (категорія офіцер)" , - резюмували там.

Після втечі російських окупантів з Київської області стали зрозумілими результати їхніх звірств, жертвами яких за 1,5 місяці стали сотні людей. У Бучі, Ірпені та по Житомирській трасі було виявлено тіла закатованих та вбитих росіянами мирних жителів. Українські правоохоронці вже підтвердили смерть 1222 мешканців Київської області, які загинули внаслідок вторгнення російських військових.