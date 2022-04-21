Верещук: з Маріуполя 20 квітня змогли виїхати 4 евакуаційні автобуси

Вчора, 20 квітня, по гуманітарному коридору з Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Про це повідомила﻿ віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Зазначається, що вони заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку, їх чекають у Запоріжжі.

Сьогодні продовжується евакуація жінок, дітей та осіб похилого віку.

Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті" о 14.00.