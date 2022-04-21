У Києві відновлено рух "червоною" гілкою метро
У столичному метро відновлено рух "червоною" гілкою. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Поїзди слідують без зупинки на станціях "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Кловська".
Пересадочний вузол "Хрещатик"-"Майдан Незалежності" залишається зачиненим.
На всіх лініях буде скорочено інтервал руху між поїздами до 10-15 хвилин.
Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.
Графік роботи метро може оперативно змінюватися.