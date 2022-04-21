Міноборони Британії: РФ дуже хоче добитися якихось успіхів до 9 травня

За даними Міністерства оборони Великої Британії, схоже, Росія дуже хоче досягти якихось серйозних успіхів в Україні до 9 травня, повідомляє Новое время.

У відомстві зазначили, що до цієї дати російська окупаційна армія може намагатися провести швидкі та потужні операції.

Також російські сили просуваються у бік Краматорська, який продовжує зазнавати постійних ракетних обстрілів.

Зберігається активність російської авіації, оскільки Росія прагне надати підтримку своєму наступу на сході України, придушити та знищити засоби української ППО.