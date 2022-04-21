Данілов: ЗСУ вдарять по Кримському мосту, щойно з'явиться можливість

Збройні сили України, щойно з'явиться можливість, вдарять по Кримському мосту, який Росія використовує для підвезення підкріплення своєї армії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі радіо НВ, повідомляє Ліга.net.

Данілова запитали:

"А рубанути по Кримському мосту ми можемо, як ви вважаєте? Тому що вони перекидають допомогу цим шляхом".

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо" , – відповів секретар РНБО.

Міст через Керченську протоку, що сполучає окупований Росією Крим і Краснодарський край РФ, було відкрито у травні 2018 року. У грудні 2019-го РФ запустила залізничне сполучення цим мостом, за що США ввели додаткові санкції.

Україна подала позов до міжнародного арбітражу у зв'язку із незаконним будівництвом Керченського мосту.