ОДА: у Миколаєві внаслідок нічних обстрілів одна людина загинула

Внаслідок нічних обстрілів російськими окупантами в Миколаєві одна людина загинула, двоє отримали поранення, повідомляє ТСН.

Про це сьогодні, 21 квітня, у ранковому зверненні розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Він також повідомив, що наслідки обстрілу ліквідують.

Також Кім зазначив, що часто іноземні гості та ЗМІ цікавляться як настрої у людей, як справи. Голова Миколаївської ОДА зізнався, що важко підібрати слова, проте провів паралель стану українців за часів коронавірусу: