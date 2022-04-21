ОДА: у Миколаєві внаслідок нічних обстрілів одна людина загинула
Внаслідок нічних обстрілів російськими окупантами в Миколаєві одна людина загинула, двоє отримали поранення, повідомляє ТСН.
Про це сьогодні, 21 квітня, у ранковому зверненні розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Він також повідомив, що наслідки обстрілу ліквідують.
Також Кім зазначив, що часто іноземні гості та ЗМІ цікавляться як настрої у людей, як справи. Голова Миколаївської ОДА зізнався, що важко підібрати слова, проте провів паралель стану українців за часів коронавірусу:
"Пам'ятайте, коли були перші повідомлення про коронавірус, десь там двоє людей захворіли, вся країна в масках, з антисептиком. Після роботи весь одяг дезінфікують, можуть убити, якщо десь чхнув, меми такі ходили. Це як було в перші дні… Через рік-другий, кажуть пік, всі навколо хворіють, наші люди: я вже перехворів, мені не страшно… Ось приблизно така ж ситуація, не кажу що добре чи погано… Приблизно так ми ставимося, як ми знаходимося під щоденним обстрілом "Звикли. У будь-якому разі, страху того, невідомості, немає. Ми вже бачимо, як все відбувається і не боїмося", - сказав Кім.