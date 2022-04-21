Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 21 000 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 829 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2118 од,
- артилерійських систем – 393 од,
- РСЗВ - 136 од,
- засобів ППО - 67 од,
- літаків – 172 од,
- гелікоптерів – 151 од,
- автомобільної техніки - 1508 од,
- кораблів /катерів - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166,
- спеціальної техніки - 27,
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.