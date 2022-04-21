Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 квітня орієнтовно склали:

особового складу - близько 21 000 осіб ліквідовано,

танків ‒ 829 од,

бойових броньованих машин ‒ 2118 од,

артилерійських систем – 393 од,

РСЗВ - 136 од,

засобів ППО - 67 од,

літаків – 172 од,

гелікоптерів – 151 од,

автомобільної техніки - 1508 од,

кораблів /катерів - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166,

спеціальної техніки - 27,

пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.