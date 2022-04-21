Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 21 000 осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 829 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2118 од,
  • артилерійських систем – 393 од,
  • РСЗВ - 136 од,
  • засобів ППО - 67 од,
  • літаків – 172 од,
  • гелікоптерів – 151 од,
  • автомобільної техніки - 1508 од,
  • кораблів /катерів - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166,
  • спеціальної техніки - 27,
  • пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

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