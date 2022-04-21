Нафта дорожчає на побоювання зниження пропозиції

Ціни на нафту зростають у четвер через побоювання зниження пропозиції на світовому ринку при різкому скороченні запасів у США, повідомляє Enkorr.

Видобуток у Лівії впав через політичні протести, тоді як країни Європи продовжують обговорювати можливість обмеження імпорту російських енергоресурсів. Так, глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила у середу, що Німеччина до кінця року повністю відмовиться від імпорту російської нафти.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:15 у четвер становить $107,93 за барель, що на $1,13 (1,06%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подешевшали на $0,45 (0,4%), до $106,8 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $103,18 за барель, що на $0,99 (0,97%) вище за підсумкове значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $0,14 (0,1%), до $102,19 за барель.

Тим часом, комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня впали на 8,02 млн. барелів, максимальними темпами з січня 2021 року, - до 413,73 млн. барелів, показали дані Міненерго США. Експерти, опитані агентством Bloomberg, в середньому очікували зростання запасів на 3 млн. барелів.

Запаси на терміналі в Кушингу (Оклахома), де зберігається нафту, що торгується на Nymex, зменшилися на 185 тис. барелів, до 26,2 млн барелів, повідомило Міненерго. Видобуток нафти в США виріс на 100 тис. барелів на добу (б/д), до 11,9 млн б/д.

Товарні запаси бензину в Штатах минулого тижня знизилися на 761 тис. барелів, дистилятів – на 2,66 млн барелів. Очікувалося їх скорочення на 1,1 млн. барелів і на 800 тис. барелів відповідно.