ОВА: Україна посилила позиції на кордоні з Придністров'ям

Україна посилила позиції на кордоні із самопроголошеною Придністровською Молдавською Республікою через можливе вторгнення з її території військ РФ або проникнення диверсантів. Про це заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє Корреспондент.

У повідомленні наголошується, що Україна додатково посилила кордон із Молдовою в районі самопроголошеного Придністров'я, щоб запобігти проникненню звідти російських диверсійних груп.

Раніше повідомлялося, що через наростання втрат російські збройні сили намагаються вербувати людей з Придністров'я.

ДПСУ стверджує, що небезпека вторгнення з Білорусі значно вища, ніж із території Придністров'я.