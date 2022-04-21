Верещук: на 21 квітня заплановані гуманітарні коридори з Херсонщини

Сьогодні, 21 квітня, буде спроба евакуювати людей з Херсонської області. Про це повідомила﻿ віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Йдеться про три населених пункти: смт Високопілля, село Нововознесенське та село Миролюбівка.

Точки збору:

смт Високопілля – вул. Визволителів, 112 (біля селищної ради);

с. Нововознесенське – вул. Шкільна, 28Б (біля селищної ради);

с. Миролюбівка – вул. Шевченка, 82 (біля школи).

Нагадаємо, також на сьогодні заплановано гуманітарний коридор з Маріуполя﻿.