Верещук: заплановані гуманітарні коридори з Херсонщини

Сьогодні, 21 квітня, буде спроба евакуювати людей з Херсонської області. Про це повідомила﻿ віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Йдеться про три населених пункти: смт Високопілля, село Нововознесенське та село Миролюбівка.

Точки збору:

смт Високопілля – вул. Визволителів, 112 (біля селищної ради);

с. Нововознесенське – вул. Шкільна, 28Б (біля селищної ради);

с. Миролюбівка – вул. Шевченка, 82 (біля школи).

Виїхати в Дніпропетровську область можна буде з 12:00 до 16:00. На цей період оголошено режим тиші, повідомляє﻿ голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Людей вивозитимуть 16 машин - швидких та автобусів. До колони можна приєднатися і на власних автівках.

До Херсонської області колона їде без зупинок за маршрутом: Мар'янське – поворот на "Кавуні" – Миролюбівка – Нововознесенське – Високопілля.

Орієнтовний графік руху з Херсонської області:﻿

12.00 – 12.20 – посадка у Високопіллі. Сільська Рада, вул. Визволителів, 112.

12.20 – 12.40 – переїзд до с.Нововознесенське

12.40 – 12.55 – посадка переселенців. Сільська рада, вул. Шкільна, 28Б

12.55 – 13.15 – переїзд до с. Миролюбівка.

13.15 – 13.30 – посадка переселенців. Школа, вул.Шевченка, 82

13.30 – від'їзд колони до Мар'янського назад за тим самим маршрутом.

Нагадаємо, також на сьогодні заплановано гуманітарний коридор з Маріуполя﻿.