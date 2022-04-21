WSJ: Росія наближається до суверенного дефолту

Суверенний дефолт Росії став ймовірнішим після того, як у середу американські регулятори ринку облігацій оголосили про те, що Кремль не виконав своїх зобов'язань з обслуговування державного боргу Росії, запропонувавши кредиторам відсоткові виплати за доларовими облігаціями в рублях, повідомляє Радіо Свобода.

Про це пише газета Wall Street Journal.

Платежі в рублях були зроблені 6 квітня після того, як американський банк JPMorgan відмовився перевести власникам російських облігацій 649 мільйонів доларів, які перебувають на заморожених в результаті санкцій рахунках Центрального банку Росії.

Якщо Росія не виплатить цю суму до 4 травня, закінчення так званого пільгового періоду, вона формально опиниться у стані дефолту або, як пишуть аналітики рейтингового агентства Moody's, така ситуація може розглядатися як дефолт. Борги, які Москва відмовляється обслуговувати, становлять 6 мільярдів доларів.

Міністерство фінансів Росії заявляє, що воно виконало зобов'язання, спробувавши виплатити відсотки за боргами у рублях.

Інвестори, які купують страхові інструменти, що захищають власників російських державних облігацій у разі дефолту, оцінюють його ймовірність у 93 відсотки.