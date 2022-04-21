СTK: Нацбанк Чехії відкликав ліцензію у чеської "дочки" Сбербанку

Нацбанк Чехії відкликав ліцензію у Sberbank CZ - чеської "дочки" Сбербанку. Рішення ще не остаточне - банк може подати апеляцію.﻿ Про це посилаючись на чеське видання СTK, повідомляє Економічна правда.

За даними агентства, чеський регулятор відкликав ліцензію на банківську діяльність через погіршення становища банку, яке проявилось у різкому відпливі вкладів через війну Україні.

Центробанк Чехії не прокоментував це питання.

"У принципі, CNB не коментує адміністративні провадження, які ще не завершені. З огляду на це, CNB тепер жодним чином не коментуватиме ваші запитання" , - сказала виданню директорка з комунікацій CNB Маркета Фішерова .

Сбербанк, найбільший російський банк, володіє чеським Sberbank CZ через австрійський Sberbank Europe. На початку березня Сбербанк заявив, що покидає Європу, посилаючись на великий відтік готівки з дочірніх компаній та загрозу безпеці працівників та майна.

Раніше санкції проти Сбербанку запровадила Велика Британія. Обмеження були накладені на операції у фунтах стерлінгів. Вони також передбачають блокування його кореспондентських рахунків. Через це банк втратив можливість проводити платежі через Велику Британію.

Лондонська фондова біржа призупинила членство Sberbank CIB (UK).

Санкції проти банку також запровадили і США, банк відрізали від американської фінансової системи.