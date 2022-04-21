Путін наказав скасувати штурм Азовсталі у Маріуполі

Володимир Путін наказав скасувати штурм промзон поблизу заводу Азовсталь у Маріуполі, оскільки не вважає його доцільним, повідомляє Новое время.

"Імовірний штурм промзони Азовсталі вважаю недоцільним, наказую його скасувати. Не треба лізти до катакомб, треба заблокувати промислову зону в Азовсталі так, щоб муха не пролетіла" , — заявив російський диктатор.

Він також стверджує, що всім, хто здався в полон у цьому місті, гарантоване життя.

Увечері 18 квітня Маріупольська міськрада повідомила, що російські окупанти завдають по Азовсталі ударів надважкими авіабомбами. Бійці Азова кажуть, що комбінат практично знищено. У підземних укриттях Азовсталі перебувають щонайменше 1000 мирних жителів — жінки з дітьми, люди похилого віку та сім'ї українських військових.

Росія відмовлялася надати гуманітарний коридор для виходу цивільних із Маріуполя. Роботу коридору 20 квітня було зірвано через російські обстріли.