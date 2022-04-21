ОП: на Київщині за добу світло повернули до 29 населених пунктів
У Київській області протягом доби до електропостачання під’єднали ще 29 населених пунктів, повідомляє УНІАН.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
В Броварах, де під час війни було знеструмлено 72% міста, послуги з електро- та водопостачання були відновлені у повному обсязі.
"Ірпіньводоканал повністю запустив водопостачання у всю систему Бучі, але через відсутність електроенергії вода поки що є тільки там, де будинки розміщені нижче водопровідних мереж", – розповів Тимошенко.
У Бучу також вдалося частково повернути мобільний зв'язок.
В Ірпені триває прокладання водогону, а у селі Михайлівка-Рубежівка заповнено водою водонапірну башту.
Тим часом в Бородянці завершено роботи на головній каналізаційній помповій станції. Тепер фахівці зможуть виконати ремонт затопленого обладнання та повністю відновити роботу каналізаційної системи.
За повідомленням заступника керівника ОП, розподіл газу відновлено у 91 населеному пункті Бучанського, Броварського, Вишгородського та Фастівського районів.
А у звільнених Чорнобилі, Іванкові та Димері повноцінно запрацювали підрозділи ДСНС.
Як заявляв раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков, частково очищено дорогу М-01, яка стала місцем тяжких боїв на Чернігівщині. Крім цього, тривають роботи по відновленню проїзду через зруйновані споруди – зокрема, на дорогах "Київ – Чернігів" та "Чернігів – Грем'яч".