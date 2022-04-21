ОП: на Київщині за добу світло повернули до 29 населених пунктів

У Київській області протягом доби до електропостачання під’єднали ще 29 населених пунктів, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

В Броварах, де під час війни було знеструмлено 72% міста, послуги з електро- та водопостачання були відновлені у повному обсязі.

"Ірпіньводоканал повністю запустив водопостачання у всю систему Бучі, але через відсутність електроенергії вода поки що є тільки там, де будинки розміщені нижче водопровідних мереж" , – розповів Тимошенко.

У Бучу також вдалося частково повернути мобільний зв'язок.

В Ірпені триває прокладання водогону, а у селі Михайлівка-Рубежівка заповнено водою водонапірну башту.

Тим часом в Бородянці завершено роботи на головній каналізаційній помповій станції. Тепер фахівці зможуть виконати ремонт затопленого обладнання та повністю відновити роботу каналізаційної системи.

За повідомленням заступника керівника ОП, розподіл газу відновлено у 91 населеному пункті Бучанського, Броварського, Вишгородського та Фастівського районів.

А у звільнених Чорнобилі, Іванкові та Димері повноцінно запрацювали підрозділи ДСНС.

Як заявляв раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков, частково очищено дорогу М-01, яка стала місцем тяжких боїв на Чернігівщині. Крім цього, тривають роботи по відновленню проїзду через зруйновані споруди – зокрема, на дорогах "Київ – Чернігів" та "Чернігів – Грем'яч".