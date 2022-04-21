Марченко закликав МВФ та G7 збільшити фінансову підтримку України

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з міністрами фінансів та головами центробанків країн Великої сімки, керівниками ЄС, МВФ, Світового Банку, ОЕСР. Він закликав збільшити фінансову підтримку України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра у Facebook.

"Якщо не зупинити війну, на світ чекає катастрофа. Говорив про це з колегами прямо та відверто" , - зазначив він.

За його словами, уповільнення зростання, підвищення цін на продовольство та енергоносії, зростання інфляції, зниження доходів, голод - і це далеко не вичерпний список наслідків, що чекають на людство.

Марченко зазначив, що Росія розпочала цю війну і продовжує отримувати 1 млрд доларів щодня. За цей же час бюджет України втрачає 60 млн євро.

"Закликаю, посильте санкції, відмовтесь від російських енергоресурсів. Росія має втратити доступ до фінансових ресурсів, які використовує для вбивства мирних українців" , - написав він.

Міністр назвав, кроки що потрібно Україні зараз, щоб виграти війну, зупинити кризу та повернути інші країни з фінансової прірви:

"Перше. Значна, більш пільгова, багатостороння фінансова підтримка України. Ми маємо протистояти фінансовим та економічним потрясінням.

Друге. Грантове фінансування - ми не можемо допустити збільшення боргу, оскільки вже зараз думаємо про масштабне відновлення України після війни.

Третє. Більше СПЗ. МВФ надає всім країнам надійний механізм - керований рахунок."

Нагадаємо, міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили, що вони надали та пообіцяли разом з міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні в розмірі понад 24 млрд доларів на 2022 рік, додавши, що вони готові працювати над новими траншами в міру потреби.