Вибухи на шахті у Польщі: кількість жертв зросла

У польській Сілезії другу добу триває пошуково-рятувальна операція після двох вибухів на вугільній шахті, повідомляє Європейська правда.

Нещасний випадок стався на шахті Пньовек у Павловіце, за чверть після опівночі 20 квітня. У копальні на той час перебували 42 шахтарі на глибині близько тисячі метрів.

Вибухів було два, і другий стався вже після того, як у шахту спустилися перші рятувальники, призвівши до зникнення і п’яти членів команди.

Пошуки тимчасово призупинили через високу концентрацію метану та загрозу нового вибуху. Вдень першої доби роботи ненадовго вдалося відновити, потім знову довелось призупинити. Люди найімовірніше знаходяться у 300 метрах від місця, куди встигли дібратись рятувальники, коли змушені були призупинити операцію.

Кількість жертв унаслідок вибуху зросла до п’яти, усі вони - шахтарі. Доля п’яти рятувальників і двох гірників залишається невідомою.

Двадцять поранених гірників перебувають у лікарнях, з них п’ятеро у реанімації.

До входу у шахту люди почали приносити плакати зі словами підтримки і свічки.