ГУР: Росія готується застосувати застарілу радянську техніку

Для відновлення своїх бойових спроможностей ЗС Росії все частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка довгий час (з 1970-х років) знаходилась на базах зберігання, повідомляє ГУР﻿.

Значна увага приділяється збільшенню можливостей артилерійських та ракетних підрозділів для здійснення безперервних обстрілів українських міст.

Зокрема, протягом квітня:

з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (РАО) (Уссурійськ, Приморський край) Східного ВО знято 18 САУ “Мста-С”;

з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ) – 28 САУ “Акація”;

з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.) центру матеріально-технічного забезпечення Центрального ВО здійснюється переміщення до бази зберігання РАО (Новочеркаськ) 15 САУ “Мста-С”, 5 САУ “Акація”, 20 САУ “Гвоздика”;

з 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.) – 15 РСЗВ “Ураган” та 11 ТРК “Точка-У”.

Крім того, у н.п. Києвський (Московська обл.) зафіксовано переміщення ешелону у складі: 6 РСЗВ “Град”; 8 РСЗВ “Ураган” та 7 ТЗМ РСЗВ “Ураган”. За попередніми даними техніка знята з арсеналів Західного ВО.

Відновлення боєздатності та укомплектування ОВТ угруповання військ Західного ВО здійснюється, у зокрема за рахунок ОВТ, знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар, 45 км від ДКУ).