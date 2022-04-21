Шойгу заявив, що війська РФ взяли під контроль Маріуполь

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників, повідомляє Українська правда.

Шойгу відрапортував, що на момент оточення "столиці націоналістичного "Азова", як він назвав Маріуполь, "чисельність угруповання ЗСУ та іноземних найманців складала близько 8 100 осіб", а зараз понад 2 тисячі людей "надійно заблоковані на території Азовсталі".

Шойгу також, як і весь минулий місяць, повторив, що "на завершення операції з Азовсталі потрібно три-чотири дні".

Путін назвав "завершення бойової роботи щодо Маріуполя" успіхом та привітав Шойгу.