Подоляк: війна закінчиться прямими переговорами Зеленського та Путіна
Війна Росії проти України може бути завершена прямими переговорами президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону, повідомляє Новое время.
За його словами, позиція української сторони на цих переговорах має бути сильною.
"Це те, над чим сьогодні працює команда юристів, консультантів та переговорна група з української сторони. Відповідно, ми сподіваємось, що позиції президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах", – зазначив він.
За словами Подоляка, потрібно дочекатися розвитку ситуації на сході України та оцінити, наскільки серйозним може бути наступ.
"Ресурсів у них достатньо, ракет достатньо, бомбардувати наші міста вони, на жаль, продовжують. У них є ще жива сила та техніка, яку їм не шкода знищити на наших полях. Тому давайте почекаємо якийсь час, і тоді ми зможемо вже судити про позиції сторін, насамперед президента України, на майбутніх двосторонніх зустрічах", – сказав радник голови ОПУ.
Він також підкреслив, що найближчі тиждень-півтора буде зрозуміло, як розвиватимуться події.
"У Збройних Сил України немає іншого шляху, як здобувати сьогодні тактичні перемоги на сході країни. Це важливо, щоб ми залишилися вільними, не жили в таборі", – резюмував Подоляк.