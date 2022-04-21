Подоляк: війна закінчиться прямими переговорами Зеленського та Путіна

Війна Росії проти України може бути завершена прямими переговорами президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.﻿ Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону, повідомляє Новое время.

За його словами, позиція української сторони на цих переговорах має бути сильною.

"Це те, над чим сьогодні працює команда юристів, консультантів та переговорна група з української сторони. Відповідно, ми сподіваємось, що позиції президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах" , – зазначив він.

За словами Подоляка, потрібно дочекатися розвитку ситуації на сході України та оцінити, наскільки серйозним може бути наступ.

"Ресурсів у них достатньо, ракет достатньо, бомбардувати наші міста вони, на жаль, продовжують. У них є ще жива сила та техніка, яку їм не шкода знищити на наших полях. Тому давайте почекаємо якийсь час, і тоді ми зможемо вже судити про позиції сторін, насамперед президента України, на майбутніх двосторонніх зустрічах" , – сказав радник голови ОПУ.

Він також підкреслив, що найближчі тиждень-півтора буде зрозуміло, як розвиватимуться події.