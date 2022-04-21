Нацбанк купив військові облігації ще на 20 млрд грн

Національний банк України викупив військові облігації уряду на суму 20 млрд грн. Таким чином, його портфель цих паперів виріс до 60 млрд грн, повідомляє Новое время.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Станом на 21 квітня Нацбанк був власником гривневих облігацій внутрішньої держпозики на 370,1 млрд грн. Це на 20 млрд грн більше, ніж на 20 квітня.

Згідно з рішенням уряду, загальний обсяг випуску військових облігацій становить до 400 млрд грн. Їх може купувати Нацбанк. Дебютна покупка військових облігацій Нацбанком на 20 млрд грн відбулося 8 березня. Вдруге регулятор купив ОВДП 13 квітня.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що у березні витрати держбюджету перевищили доходи приблизно на $2,7 млрд. Україна очікує, що через війну розрив збільшиться до $5-7 млрд на місяць у квітні та травні.

Міжнародні організації та уряди низки країн висловили готовність надати бюджетне фінансування на суму $10 млрд, з яких $3,4 млрд Україна отримала у березні.

Згідно з прогнозом МВФ, через розв'язану Росією війну дефіцит держбюджету України у 2022 році збільшиться до 17,8% ВВП із 4% ВВП у 2021 році.