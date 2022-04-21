Найбільша криптобіржа світу Binance обмежить акаунти росіян

Найбільша криптобіржа Binance обмежить акаунти росіян, які мають рахунки на понад 10 000 євро, повідомляє Новое время.

Криптовалютна біржа Binance з 25 квітня обмежить облікові записи громадян РФ, якщо сума балансу перевищує 10 000 євро через п'ятий пакет обмежувальних заходів ЄС проти Росії. Про це йдеться у повідомленні платформи.

Користувачі зможуть виводити кошти, але опцію торгівлі та депозиту буде заблоковано. Обмеження торкнуться громадян Росії, що у РФ фізосіб і зареєстровані РФ юрособи. На закриття позицій біржі відведе 90 днів.

Ліміт також поширюється на всі спотові, ф'ючерсні, кастодіальні гаманці, а також ставки та зароблені депозити.

Рахунки для громадян Росії, які проживають за межами Росії залишаться недоторканими та активними. Також обмеження не торкнуться громадян Росії, що проживають у РФ фізосіб та зареєстровані в РФ юрособи, активи яких не перевищують 10 000 євро.

Раніше повідомлялося, що один із засновників Ethereum Віталій Бутерін перевів на підтримку України 1500 монет. Це приблизно $4,7 млн за курсом на той момент.